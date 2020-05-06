Мамаев компенсировал ведущей Первого канала ущерб за автомобиль

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев выплатил ведущей Первого канала Ольге Ушаковой компенсацию за поврежденный осенью 2018 года автомобиль.

Ранее Ушакова подала иск в Савеловский суд Москвы, в котором требовала выплатить ей компенсацию за поврежденную в ходе драки у гостиницы "Пекин" машину. Осенью 2018 года Павел Мамаев, братья Александр и Кирилл Кокорины, а также их друг Александр Протасовицкий во время драки с водителем Ушаковой Виталием Соловчуком также повредили автомобиль.

Ушакова оценила ущерб в 321 тысячу рублей и решила потребовать возмещение через суд. Павел Мамаев сразу же выразил желание выплатить компенсацию до судебного заседания.

"Ознакомившись с материальным требованием истицы Ольги Маслий (Ушаковой), Павел Мамаев принял решение единолично компенсировать заявленную сумму в размере 321 тысячи 75 рублей, что и было сегодня сделано. Таким образом, теперь истец вправе отозвать свой иск к четырем ответчикам", - сказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов ТАСС.