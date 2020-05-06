Мэр Нью-Йорка сообщил о негативном влиянии коронавируса на детский организм

Власти Нью-Йорка обеспокоены недавно выявленным негативным воздействием коронавируса на детский организм. В мегаполисе зафиксированы случаи, когда COVID-19 провоцировал синдром системного воспалительного ответа у детей.

Об этом заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, призвав родителей обратить на это внимание. По его словам, речь идет о состоянии, когда у ребенка жар, сыпь, боли в животе, рвота. "Если есть эти симптомы, в особенности если они проявляются одновременно, сразу же звоните врачу", - цитирует РИА Новости де Блазио.

По его словам, в больницах Нью-Йорка находятся 15 детей с синдромом системного воспалительного ответа. У четверых из них положительный результат анализа на COVID-19, еще у шести детей были антитела. Обошлось без смертельных случаев, но власти очень обеспокоены, отметил мэр, подчеркнув, что медицинским работникам города поручено немедленно сообщать обо всех пациентах в возрасте до 21 года.

Между тем, созданная Белым домом рабочая группа, которая координировала действия в рамках борьбы с коронавирусом в США, прекратит свою работу. "Мы сейчас рассматриваем немного другую форму. И эта форма - безопасность и возобновление. У нас будет другая группа", - заявил американский лидер Дональд Трамп. Он отметил, что сейчас надо сконцентрироваться на восстановлении экономики страны.