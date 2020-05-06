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Рубрика: В мире

МИД РФ: Москва осуждает попытку высадки наемников в Венесуэле

Текст: Константин Волков

МИД РФ обнародовал 6 мая заявление, в котором осудил попытку группы наемников проникнуть в Венесуэлу с территории Колумбии, чтобы осуществить госпереворот в Каракасе. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что среди наемников были и граждане США. Лидер США Дональд Трамп обещал разобраться в ситуации и дать знать о результатах.

Фото: iStock
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Как говорится в заявлении МИД РФ, в России "с тревогой восприняли информацию о попытке группы наемников высадиться на территорию Венесуэлы для совершения терактов против представителей законной власти этой страны и ее руководства. Действия наемников заслуживают безусловного и решительного осуждения. Особенно сейчас, когда все страны - и Венесуэла не исключение - столкнулись с глобальной безжалостной угрозой пандемии коронавируса, борьба с которой требует объединения усилий всех стран".

Также в российском внешнеполитическом ведомстве выразили сомнение, что США непричастны к этой истории.

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"Уже не вызывают удивления факты, когда политическая зашоренность и зацикленность на задаче отстранения от власти законного президента Венесуэлы, фразеология из серии "все опции на столе" не позволяют некоторым странам реалистично оценить обстановку в новых мировых условиях. Поэтому утверждение Вашингтона, что "правительство США не имеет ничего общего с тем, что произошло в Венесуэле за последние несколько дней", звучат неубедительно", говорится в заявлении МИД РФ.

Российская сторона пообещала и дальше " делать все необходимое, чтобы народ Венесуэлы имел возможность самостоятельно решать стоящие перед ним проблемы мирным путем, через широкий общенациональный диалог, без диктата, ультиматумов и санкций".

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