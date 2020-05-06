МИД Великобритании сообщил о диалоге с Россией по коронавирусу

Великобритания и Россия поддерживают диалог по вопросам, связанным с пандемией COVID-19. Об этом заявили в британском министерстве иностранных дел.

"Мы продолжаем поддерживать диалог с Россией по глобальным проблемам, связанным с коронавирусом", - цитирует РИА Новости представителя внешнеполитического ведомства. Великобритания также тесно работает с партнерами по G20. В МИД подчеркнули, что у каждой страны есть свои уроки и свой опыт, ценные в данной сфере.

По последним данным, смертность от COVID-19 в Великобритании стала самой высокой среди стран Европы. По информации на пятое мая, от коронавируса нового типа скончались 32,3 тысячи человек, что превысило текущие показатели Италии, занимавшей первую строчку в этом списке. Великобритания не только вышла на первое место в Европе, но и заняла второе место в мире, после США, с наибольшим числом скончавшихся от COVID-19.