Мошенники придумали новые способы похищать деньги с карт

Во время пандемии COVID-19 активизировались "электронные мошенники". Как сообщил "РГ" начальник управления информационной безопасности отраслевых проектов департамента информационных технологий Москвы Алексей Бутов, резко увеличилось число ложных интернет-платформ. Сайты-двойники банков, магазинов и других организаций попросту воруют деньги с наших карт. ДИТ приготовил несколько советов для тех, кто не хочет стать жертвой "ковидных" интернет-воров.

Убедитесь в подлинности сайта

Многие получают большое количество писем на электронную почту. Как правило, они приходят от известных нам сайтов и ресурсов. Этим пользуются киберпреступники, чтобы получить личные данные или доступ к банковским картам.

Если вы получили ссылку по электронной почте, не спешите переходить по ней: проверьте, совпадает ли адрес сайта в письме с именем реального сайта. Если ссылка не идентична, значит, она фишинговая (поддельная), и переходить по ней не стоит. Если вы все же перешли по ложной ссылке - не регистрируйтесь на этом сайте, не оставляйте на нем личную информацию и не скачивайте предлагаемые вам файлы. Лучше покиньте его и проведите внеплановую антивирусную проверку своего гаджета.

При самостоятельном запросе в поисковых системах не переходите по первым выданным ссылкам с пометкой "Реклама". Очень часто они оказываются вредоносными. Также важно обращать внимание на оформление страницы сайта и грамматические ошибки в текстах. Часто это является одним из признаков фальшивого ресурса.

Для превентивной проверки сайтов используйте на своих устройствах антивирусные программы: настройте их автоматическое обновление и включите модуль защиты от веб-угроз. Кроме того, рекомендуется использовать межсетевой экран (брандмауэр), встроенный в операционную систему. Его фильтры можно настроить таким образом, чтобы он блокировал все подключения, кроме разрешенных. Не лишним будет активировать и защитные функции, встроенные в интернет-браузеры.

Ненадежность сайта также можно определить по символу в виде замка рядом с адресной строкой. Если в браузере перед названием сайта не отображен знак зеленого или закрытого замка (протокол https), то сайт не поддерживает шифрование данных, а, значит, оставлять данные на таком сайте небезопасно.

Как отметил Алексей Бутов, сегодня оценить вредоносность сайта не составляет труда. Для этого можно воспользоваться специальными онлайн-сервисами.

"Как правило, все эти сервисы визуально схожи: они представляют собой веб-интерфейс с полем для вставки URL-адреса. В графу нужно скопировать URL-адрес проверяемого сайта, и сервис меньше чем за минуту выдаст на него резюме и сведения о его безопасности", - пояснил Бутов.

Проверьте сайт на "любопытство"

При регистрации на онлайн-платформах обращайте внимание, какую информацию о вас запрашивает сайт. Не указывайте свое полное имя, номер мобильного телефона, информацию о родственниках и банковские реквизиты.

Иногда фишинговые сайты маскируются под интернет-опросники и тесты, где требуется указать персональные данные. Покиньте такие сайты, даже если вам обещают бонусы и призы.

Для регистрации на развлекательных и информационных ресурсах лучше завести отдельную электронную почту: если ваша учетная запись вдруг будет взломана, мошенники не смогут получить доступ к личным данным.

Запомните принципы надежного пароля

Надежный пароль и его безопасное хранение - одно из важных правил осознанного поведения в интернете. Сегодня официальные интернет-ресурсы и сервисы помогают пользователям ввести надежный код защиты при регистрации, автоматически определяя уровень его сложности.

При подборе пароля нужно следовать простым правилам. Во-первых, используйте не менее восьми знаков, среди которых будут как прописные, так и строчные буквы, а также специальные символы. Во-вторых, не указывайте личную информацию при создании пароля (фамилию, никнейм, важные даты, ИНН, СНИЛС) и простые слова, фразы, наборы символов (наподобие abc или 123). В-третьих, ответы на контрольные вопросы не должны быть очевидными - не используйте свою фамилию, девичью фамилию матери, номер школы и прочие наименования. Если создание пароля вызывает трудности, можно использовать специальные программы для генерации.

После этого не забывайте менять пароли каждые три месяца. Например, можно добавлять в базовый пароль вторую и четвертую букву текущего месяца и его порядковый номер в году. Для лучшей защиты бывает целесообразным включить двухфакторную аутентификацию там, где это возможно.