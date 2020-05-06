Врачи рассказали, о чем предупреждает неприятный запах изо рта

Американские медики перечислили основные причины, препятствующие свежему дыханию. Часто проблема связана с развитием ряда заболеваний. Среди них: хроническая почечная недостаточность, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и диабетический кетоацидоз - осложнение сахарного диабета. Также неприятный запах может предупреждать о ранней стадии цирроза печени.

Спровоцировать несвежее дыхание может и сухость во рту. Часто она является побочным эффектов приема некоторых лекарств. Например, препаратов от высокого давления, депрессии, повышенной тревожности. Специалисты посоветовали обсудить это с лечащим врачом.

Другая распространенная причина несвежего дыхания - употребление ряда продуктов, среди которых лук, чеснок, рыба, яйца и всевозможные острые блюда. Это объясняется присутствием в продуктах аллил метил сульфида. После употребления, например, кофе, лука и чеснока вещество выводится из организма через 72 часа, предупредили медики. Быстрее перебить запахи помогут фрукты и овощи. Особенно морковь и яблоки.

Испортить дыхание могут также остатки пищи во рту и употребление сладостей (худшие в этом плане лакомства - жевательные конфеты и карамель). Такая пища провоцирует рост вредных бактерий. Справиться с проблемой поможет использование зубной нити, напомнили стоматологи.

Неприятный запах также может быть следствием недостатка углеводов на фоне большого количества белковой пищи в рационе. В этом случае организм начинает сжигать жировые клетки для получения энергии. В процессе образуются отходы - так называемые кетоны. Вещества вызывают неприятный запах. Чтобы быстрее их вывести, рекомендуется пить как можно больше простой чистой воды.