В Германии объяснили неравномерное распространение COVID-19 по стране

Количество случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и смертности от COVID-19 различается в Восточной и Западной Германии. Чем можно объяснить этот факт? У президента института имени Роберта Коха (RKI) есть два объяснения и одна гипотеза.

Считается, что "все началось как эпидемия среди горнолыжников": они привезли вирус из Австрии на запад Германии - в Баварию и Баден-Вюртемберг. Весьма вероятно, что бесконтрольному распространению вируса способствовала более высокая плотность населения в некоторых регионах западной Германии.

Кроме того, глава RKI Лотар Вилер в качестве гипотезы назвал третью причину. Правда, оговорившись, что гипотеза рабочая - она еще не доказана, и неясно, можно ли ее вообще доказать. Речь - о влиянии вакцины против туберкулеза (БЦЖ) на иммунитет человека к вирусным заболеваниям дыхательных путей. Согласно теории, прививка БЦЖ (бациллы Кальмета - Герена) не только защищают организм от туберкулеза, но и усиливает естественный иммунитет человека в борьбе с другими патогенными микроорганизмами, такими как коронавирус. В ГДР прививка БЦЖ была обязательной для профилактики туберкулеза у детей. Но после объединения Германии вакцинацию БЦЖ отменили по всей стране с 1998 года: риск заболевания туберкулезом оценивался как очень низкий.

Пока нет доказательств, что именно прививки времен ГДР способствуют медленному распространению коронавируса в Восточной Германии.

Ученые проводят исследования, цель которых - показать, может ли вакцина БЦЖ снизить риск коронавирусной инфекции или ослабить течение COVID-19.

В журнале The Lancet говорится, что, среди прочего, вакцинация БЦЖ может снизить риск респираторных заболеваний. Авторы сообщают об исследовании в Гвинее-Бисау - стране, в которой высокая детская смертность и распространены такие заболевания, как ВИЧ, диарея и пневмония. Благодаря вакцинации БЦЖ смертность новорожденных с недостаточным весом снизилась на 38%. В частности, снизилась смертность от пневмонии и сепсиса.

Теорию о возможном укреплении иммунитета против коронавируса SARS-CoV-2 с помощью прививки БЦЖ проверяют и в Нидерландах. В апреле там началось исследование с участием 1000 врачей и медсестер, которым вводят вакцину БЦЖ или плацебо.

К аналогичным исследованиям приступят ученые в Австралии и Англии.

Между тем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует использовать прививку БЦЖ как способ защиты от коронавируса до тех пор, пока ВОЗ не проведет оценку исследований. Кроме того, если население начнет использовать имеющиеся запасы вакцины БЦЖ, это поставит под угрозу жизнь детей, которые срочно нуждаются в вакцинации, и это приведет к росту заболеваемости и смертности от туберкулеза.

Однако если подтвердится гипотеза ученых, что прививка БЦЖ усиливает иммунитет человека к вирусным заболеваниям дыхательных путей, то не исключено, что ее можно будет использовать с этой целью до тех пор, пока не появится вакцина от коронавируса.

"Вакцина от туберкулеза, изобретенная во Франции более 100 лет назад, мощный раздражитель всей иммунной системы, - говорит академик РАН и РАМН Валерий Черешнев, президент Российского научного общества иммунологов. - Поэтому я разделяю мнение, что БЦЖ, обеспечивая защиту организма от бактериальных и вирусных инфекций, укрепляет иммунитет в целом".