Переданные Германией архивы прояснят судьбу 500 тысяч советских солдат

Германия передаст России архивные данные о тысячах пленных времен Великой Отечественной войны. Первую партию оцифрованной информации, которая содержит данные о судьбах 500 тысяч человек, планируют торжественно вручить шестого мая, сообщает пресс-служба посольства РФ в ФРГ.

"По данным российских историков, в годы Великой Отечественной войны военнопленными были от четырех до шести миллионов советских граждан. После окончания войны установить судьбу сотен тысяч людей оказалось практически невозможным, они числились пропавшими без вести", - со ссылкой на посольство пишет "Интерфакс".

Восстановить историческую справедливость призван специальный проект по поиску и оцифровке архивных материалов "Советские и немецкие военнопленные и интернированные", который вот уже четыре года ведут министерства иностранных дел РФ и ФРГ. Электронный формат документов откроет к ним доступ для всех заинтересованных лиц. Поисковые базы данных позволят установить личную информацию, а значит, и вернуть имена сотням тысяч павших красноармейцев.