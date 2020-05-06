Указ губернатора Пермского края от 6 мая 2020 года № 59 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктом "а" части 9 статьи 27 Устава Пермского края постановляю:

1. Внести в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" (в редакции указов губернатора Пермского края от 31 марта 2020 г. № 26, от 04 апреля 2020 г. № 30, от 06 апреля 2020 г. № 31, от 13 апреля 2020 г. № 33, от 17 апреля 2020 г. № 40, от 24 апреля 2020 г. № 50, от 27 апреля 2020 г. № 51, от 30 апреля 2020 г. № 56) следующие изменения:

1.1. пункт 1.1 дополнить словами ", за исключением культурных мероприятий общей численностью до 5 человек, приуроченных к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (при условии использования средств индивидуальной защиты)";

1.2. пункт 1.5.1 признать утратившим силу;

1.3. пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:

"При осуществлении межрегиональных перевозок лицами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, обеспечить использование пассажирами средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) и социальное дистанцирование пассажиров, а также контроль температуры тела пассажиров в пунктах отправления (прибытия).";

1.4. пункт 10.1 изложить в следующей редакции:

"10.1. обеспечить работников, следующих к месту (от места) осуществления деятельности, разрешениями по форме согласно приложению 3 к настоящему указу.

Работники организаций, при наличии подтверждения их принадлежности к организациям, на которые не распространяется приостановление деятельности, установленное настоящим указом, наряду с разрешением, указанным в настоящем пункте, вправе использовать QR-код и цифровой код, сформированный с использованием Единой краевой автоматизированной системы Открытого Правительства Пермского края ("Управляем вместе") (далее - Система). При этом ранее выданные разрешения по форме согласно приложению 3 к настоящему указу сохраняют силу.

Подтверждение принадлежности организации к организации, чья деятельность не приостановлена в соответствии с настоящим указом, осуществляется исполнительными органами государственной власти Пермского края, а также органами местного самоуправления Пермского края (далее - профильное ведомство) на основании заявки организации, поступающей с использованием Системы.

В случае отказа профильного ведомства в подтверждении принадлежности к организации, чья деятельность не приостановлена настоящим указом, соответствующее уведомление с указанием причин отказа направляется организации в Системе.

Установить следующий перечень профильных ведомств:

в отношении органов государственной власти Пермского края и органов местного самоуправления Пермского края, подведомственных им организаций, государственных внебюджетных фондов - непосредственно органы государственной власти Пермского края либо органы местного самоуправления Пермского края, соответствующие фонды, органы государственной власти Пермского края или органы местного самоуправления Пермского края, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных им организаций;

в отношении организаций, указанных в пунктах 2.18, 2.22, 2.25 настоящего указа, - соответствующие исполнительные органы государственной власти Пермского края;

в отношении промышленных предприятий общей численностью работников более 1000 человек - Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края;

в отношении организаций, осуществляющих эксплуатацию многоквартирных домов, - Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края;

в отношении ресурсоснабжающих организаций, иных организаций жилищно-коммунального комплекса, а также организаций, указанных в пункте 2.21 настоящего указа, - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края;

в отношении организаций в сфере информационно-коммуникационных технологий и связи, организаций, обеспечивающих оказание услуг подвижной радиотелефонной связи в соответствии с пунктом 2.27 настоящего указа, отделений почтовой связи - Министерство информационного развития и связи Пермского края;

в отношении организаций, указанных в пункте 2.15 настоящего указа, - Министерство транспорта Пермского края;

в отношении иных медицинских организаций - Министерство здравоохранения Пермского края;

в отношении организаций, указанных в пункте 2.19 настоящего указа, - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края;

в иных случаях, за исключением федеральных органов государственной власти, - органы местного самоуправления муниципальных образований Пермского края по месту нахождения организации, а в случае ее нахождения вне территории Пермского края - по месту осуществления деятельности в Пермском крае.

Федеральные органы государственной власти наряду с организациями, указанными в пункте 2 настоящего указа, и при наличии собственной инициативы вправе использовать QR-код и цифровой код, сформированный с использованием Системы, для передвижения своих работников;";

1.5. в пункте 10.3 слова "по 30 апреля 2020 года" заменить словами "по 11 мая 2020 года".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Д.Н.Махонин







