Попова: Принятые меры задержали распространение COVID-19 на два месяца

Своевременно принятые меры по самоизоляции позволили задержать развитие эпидемии коронавируса в России на два месяца, заявила сегодня на совещании у президента России глава Роспотребнадзора Анна Попова.

У России, по ее словам, также была возможность изучить опыт разных стран при снятии ограничительных мероприятий.

Сейчас, как отметила Попова, в ряде регионов темпы роста заболеваемости коронавирусом не превышают 3%.Сегодня в стране подтверждено 165 929 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537.