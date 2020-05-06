Путин поручил главе Росгвардии оперативно подать заявку по автозакупкам

Глава государства поручил директору Росгвардии подготовить заявку по легковым автомобилям и спецтехнике, необходимым ведомству, и как можно быстрее направить ее в кабмин. О такой мере поддержки автопрома шла речь на недавнем совещании у президента.

Владимир Путин встретился с Виктором Золотовым и напомнил, что уже поручил правительству организовать дополнительные закупки специальной автомобильной техники для силовых структур. "У вас дополнительные потребности в этой технике есть?" - спросил он собеседника.

"Есть, для вневедомственной охраны - в легковых автомобилях", - ответил Золотов. Президент пояснил, что это может быть не только легковая, но и военная, и специальная техника - "какая угодно".

"Специальную технику мы сейчас закупили, 680 единиц, но нам еще нужно будет", - сообщил глава Росгвардии.

Путин попросил сформулировать заявку и по легковым автомобилям, и по спецтехнике, и представить в правительство как можно быстрее.