Режим самоизоляции в Москве после 12 мая ослаблять не будут

Несмотря на разрешение работать с 12 мая предприятиям промышленности и строительства, режим самоизоляции в Москве ослабевать не будет. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании по вопросам ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы с участием Владимира Путина.

Градоначальник подчеркнул, что на предприятиях, где возобновится работа, также необходимо соблюдать все санитарные меры по борьбе с распространением коронавируса. Отдельно мэр затронул сферу услуг - ее предприятия пока не смогут работать.

"Это салоны красоты, парикмахерские, торговля и сфера услуг - начало работы этих предприятий действительно может спровоцировать рост или высокую динамику заболеваемости", - сказал Собянин.