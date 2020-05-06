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В российских регионах активно принимают меры, чтобы поддержать семьи, которым особенно трудно в эти дни, когда многие предприятия из-за коронавируса не работают.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Приобретаем автомобиль

На Смоленщине вступили в силу дополнительные меры поддержки многодетных семей.

Те, у кого пять и более несовершеннолетних детей, смогут направить средства областного маткапитала на покупку легкового автомобиля или автобуса отечественного производства с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил. Ранее такой возможностью могли воспользоваться лишь жители региона, воспитывающие семерых и более ребят младше 18 лет.

Многодетные семьи также получили право на компенсацию трети фактических расходов на оплату услуги по вывозу мусора (по обращению с твердыми коммунальными отходами). Правда, выплаты начнутся с 1 января 2021 года.

В то же время смоленские власти решили ограничить круг получателей ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка. Теперь она будет предоставляться адресно - семьям со среднедушевым доходом не выше двукратного размера прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за поддержкой. При этом гражданам, которые подали документы до вступления в силу новых положений закона, будут перечислять деньги, как прежде.

Получаем миллион

В Еврейской автономной области ввели новый вид материальной поддержки многодетных семей.

Фото: Сергей Куксин/РГ
На улучшение жилищных условий молодых семей выделено 5 млрд рублей

Депутаты областного парламента поддержали инициативу главы региона Ростислава Гольдштейна. Родители, воспитывающие девять и более детей и постоянно проживающие в автономии, получат единовременную денежную выплату в размере миллиона рублей из регионального бюджета.

Как отметила председатель комитета социальной защиты населения правительства области Наталья Афанасьева, семей с девятью и более детьми в регионе пока четыре.

"Семьям с детьми государство всегда помогало, а сейчас, в непростых современных реалиях, когда есть объективные финансовые трудности, им требуется особая поддержка", - подчеркнула председатель Законодательного собрания Еврейской автономной области Любовь Павлова.

Выбираем землю

В Самарской области многодетные семьи смогут сами подбирать себе бесплатные земельные участки под индивидуальное жилищное, причем по всему региону.

Депутаты самарской губдумы приняли поправки в региональный закон "О земле", которые позволят с мая этого года большим семьям активнее пользоваться своим правом на участок от государства. До сих пор многодетные тоже могли выбрать сами землю, но только на территории того муниципального района, где проживали.

В Самаре и Тольятти участки давно кончились, поэтому им сотки предоставлялись в соседних районах. Но и это не решало проблему. Ведь выделенные участки, как правило, расположены в чистом поле - далеко от населенных пунктов и не обеспечены инфраструктурой. Поэтому строиться там просто нереально. Нередко многодетные семьи в губернии даже отказывались от такого "подарка".

Фото: Из архива семьи Черных
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Власти предполагают, что принятые изменения позволят сократить очередь за участками.

Покупаем школьную форму

Госсовет Республики Крым одобрил выплату компенсаций из бюджета на приобретение школьной формы детям из многодетных семей. Это сумма в размере не более 30 процентов от величины прожиточного минимума для детей, установленного Совмином республики.

Такая компенсация выплачивалась и в прошлом году, но только семьям со среднедушевым доходом ниже величины, равной двум прожиточным минимумам в расчете на душу населения в республике. Теперь же денежная компенсация будет предоставляться до 25 декабря 2020 года без учета среднедушевого дохода многодетной семьи.

Открываем свой бизнес

Жители Калининградской области, зарегистрированные в качестве безработных, могут получить из регионального бюджета 50 тысяч рублей на открытие своего дела.

Новая мера поддержки, по информации регионального министерства соцполитики, будет действовать в мае и июне.

Всего планируется выдать 300 невозвратных субсидий. Региональная казна направит на эти цели 15 миллионов рублей. Деньги можно потратить на организацию финансово-хозяйственной деятельности - регистрацию индивидуальным предпринимателем, услуги юристов и нотариусов, покупку материалов. Обращаться за субсидией следует в центр занятости - но не лично, а с помощью интерактивного портала центра.

"Новшество позволит помочь тем, кто только планирует начать собственное дело, - отмечает министр соцполитики региона Анжелика Майстер. - Кроме того, речь идет о возможной легализации людей, которые сегодня называют себя самозанятыми и работают без официальной регистрации своей деятельности".

Платим по ипотеке

В Калужской области решили отдельно поддержать специалистов в области физкультуры и спорта, работающих в государственных или муниципальных учреждениях.

Фото: iStock
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Теперь они смогут претендовать на ежегодную выплату для возмещения части уплаченной процентной ставки по ипотечному кредиту (займу), взятому для покупки жилья на территории региона.

Но при этом площадь уже имеющейся у семьи квартиры не должна превышать социальной нормы. Кандидату на получение поддержки нужно вписаться в ряд условий: постоянно или преимущественно проживать в Калужской области, не менее года работать на "физкультурно-спортивной" должности (перечень определен законом, в него входят как разнообразные тренеры и инструкторы, так и, например, наездники лошадей и аналитики). А также - не иметь просроченной задолженности по ипотеке.

Выплата будет предоставляться в календарном году, следующему за тем, в которого гражданин платил проценты по ипотечному кредиту. Сумма будет зависеть от фактических затрат заемщика. Максимальный размер ежегодной компенсации для одиноко проживающего гражданина - 130 768 рублей, для семьи из двух человек - 164 768, из трех и более - 211 845. Новый закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Ждем новые выплаты

Принят региональный закон Тверской области "О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно".

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Размер ежемесячной выплаты составляет 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в Тверской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты. Размер выплаты в 2020 году составит 5699,55 рубля. Сумма будет начислена в расчете с 1 января 2020 года.

А в Самарской области в мае самым нуждающимся из-за пандемии жителям дадут единовременные выплаты - по пять тысяч рублей помощи из региональной казны.

Прежде всего, помогут семьям с детьми - от 8 до 18 лет. Выплату начислят всем воспитывающим школьников одиноким мамам, многодетным семьям, при условии, что доход у них ниже прожиточного минимума - 10 814 рублей - на человека. А также всем семьям со среднедушевым доходом на каждого ниже половины минимума - 5 407 рублей.

Кроме того, по пять тысяч рублей также получат жители региона, которых официально признали безработными до 1 апреля 2020 года, и назначили им минимальные пособия. Речь идет о самарцах предпенсионного возраста, инвалидах, молодых специалистах с профобразованием от 18 до 20 лет, которые впервые ищут работу.

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Также выплату дадут уволенным с военной службы и членам их семей (супругам). Из региональной казны поддержат освобожденных из мест лишения свободы и вставших недавно на биржу труда.

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, именно этим категориям безработных в условиях пандемии и непростой экономической ситуации сложнее всего найти работу.

Чтобы получить материальную помощь, как заверил глава региона, предоставлять документы и никуда ходить не нужно. В министерстве социально-демографической и семейной политики региона их назначат нуждающимся автоматом.

Как пояснили "РГ" в профильном ведомстве, база данных по обозначенным категориям вся есть. Семьи, как правило, уже получают различные пособия. Если же самарцы попали в списки нуждающихся впервые, то им дадут выплату после снятия режима самоизоляции после предоставления пакета документов.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
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В Рязанской области ввели региональные меры социальной поддержки сотрудников организаций и индивидуальных предпринимателей, потерявших работу ранее 1 марта 2020 года либо получающих заработную плату ниже МРОТ.

На каждого члена такой семьи установили выплату в размере двух тысяч рублей. Порядок получения обещают максимально упростить. На обеспечение новой меры из областного бюджета направят около 500 миллионов рублей, сообщил рязанский губернатор Николай Любимов.

А в Калужской области решили поддержать семьи местных спортсменов. Им на три процента индексировали выплаты. Теперь участникам Олимпийских, Сурдлимпийских и Паралимпийских игр в составе сборных команд РФ положено 27 911 рублей в месяц. Гражданам, имеющим почетные спортивные звания и звания чемпионов мира, - 16 029 рублей.

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