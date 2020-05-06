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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин: Кафе и рестораны откроются в Москве в последнюю очередь

В столице работа заведений общественного питания возобновится в последнюю очередь. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Если предприятия - это локальный коллектив и он не общается с неограниченным количеством лиц, то любое кафе или сфера услуг общается с неограниченным количеством лиц", - сказал мэр в интервью Первому каналу.

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Что касается предприятий, которым разрешат продолжить работу во время режима самоизоляции, то власти Москвы будут строго контролировать соблюдение санитарных норм.

"Если мы увидим, что предприятие не соблюдает санитарные нормы, то такие предприятия будут закрываться", - сказал Собянин.

Ранее мэр заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве позволяет с 12 мая разрешить работу всех промышленных и строительных предприятий, а не только их части, как сейчас. "Это даст возможность полумиллиону москвичей возобновить полноценную работу", - подчеркнул градоначальник.

При этом, по его словам, ослаблять режим самоизоляции в целом не стоит, его нужно по-прежнему соблюдать.

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