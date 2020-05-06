Собянин принял решение открыть с 12 мая все строительные и промпредприятия

С 12 мая в столице смогут возобновить работу все строительные и промышленные предприятия, но они должны будут строго соблюдать инструкции санитарных врачей. Об этом сегодня заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время совещания по вопросам ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы с участием Владимира Путина.

Градоначальник подчеркнул, что запуск предприятий даст работу 500 тысячам москвичей, а также простимулирует экономику всей страны, поскольку заказы столичных предприятий создают около 3,5 миллиона рабочих мест по всей стране.

Речь идет о машиностроительных предприятиях, строительной отрасли и некоторых других сфер, пояснил мэр. При этом режим работы и другие нюансы будут регулироваться в соответствии с рекомендациями санитарных врачей. "Тогда мы сможем сохранить стабильность эпидемиологической ситуации и постепенно по возможности раскрывать одну за другой сферы деятельности", - сказал Собянин.

При этом о снятии режима самоизоляции в целом пока говорить рано, подчеркнул глава города. Также преждевременно снимать ограничения с отраслей торговли и услуг, включая парикмахерские, салоны красоты, кафе и рестораны.