Суд продлил арест пранкеру, разыгравшему в метро приступ COVID-19

Черемушкинский суд Москвы продлил на два месяца арест участнику розыгрыша про коронавирус в столичном метро гражданину Таджикистана Кароматулло Джаборову. Об этом сообщает ТАСС.

В начале февраля в Сети появился ролик: в вагоне поезда метро молодой человек упал, имитируя внезапный приступ. При этом его сообщники кричали о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров. В дальнейшем хулиганский ролик был размещен на одном из видеохостингов.

По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, столичные полицейские в ходе мониторинга СМИ и интернета выявили факт нарушения общественного порядка в Московском метрополитене.

Джаборов был задержан 8 февраля. Дознание избрало ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Но в тот же день выяснилось, что он не живет по адресу, указанному им в протоколе допроса, и ведущий дело дознаватель ходатайствовал о его аресте.

Как напоминает ТАСС, молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство по предварительному сговору"), максимальное наказание - до семи лет лишения свободы. В суде он не признал вину. Сейчас ведется розыск соучастников арестованного Джаборова.