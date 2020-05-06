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06.05.2020 22:48
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Автоматом - по болезни

В столичной подземке можно купить маски
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 97(8151)
В московском метро борьбу с COVID-19 продолжают с помощью автоматов. Сначала поставили распылители антисептика для рук, теперь - вендинг с одноразовыми масками и перчатками. Их рекомендовано носить в столичном транспорте, чтобы снизить риск заражения.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Могут ли супермаркеты обязать покупателей носить медицинские маски

С 5 мая аппараты со средствами защиты поставили на 15 станциях, со вчерашнего дня добавились еще восемь. Маски и перчатки можно купить на станциях: "Трубная", "Маяковская", "Свиблово", "Домодедовская", "Ясенево", "Крестьянская Застава", "Марксистская", "ВДНХ", "Ботанический сад", "Сокол", "Юго-Западная", "Пражская", "Новогиреево", "Новокосино", "Строгино", "Люблино", "Марьино", "Митино", "Римская", "Тургеневская", "Борисово", "Сухаревская", "Коньково". Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта, антивирусные комплекты можно приобрести как в автоматах, так и в торговых павильонах. Цены на территории метро везде одни и те же: 30 рублей -маска, 20 рублей - перчатки и 50 рублей - набор. "Инфраструктура подземки большая. Поэтому процесс оснащения станций масками и перчатками будет постепенным, - отмечают в дептрансе. - С каждым днем количество станций, где есть необходимые наборы, будет увеличиваться".

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