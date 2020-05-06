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06.05.2020 19:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Глава СК России наградил медалью второклассницу из Мордовии

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

Девятилетняя Настя Чулкова из Торбеевского района Мордовии, спасшая провалившегося под лед одноклассника, удостоена ведомственной медали "Доблесть и отвага". Такое решение принял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ, девочка награждена за самоотверженность и отвагу, проявленную в условиях, сопряженных с риском для жизни и здоровья.

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Напомним, что резонансный случай произошел в начале марта на водоеме в райцентре Торбеево. Двое второклассников местной школы №2 - Настя и ее друг Данила Тананин - наблюдали за рыбками. Чтобы получше рассмотреть их, мальчик подошел ближе - к самой кромке льда. В итоге лед треснул, и ребенок оказался в воде.

Стоящая рядом девочка не растерялась и бросилась ему на помощь.

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- Сначала я хотела побежать за взрослыми. Но счет шел на секунды, и решила помочь Дане сама, - рассказала Настя. - Я очень испугалась, но у меня не было другого выбора.

Поймать отчаянно барахтавшегося мальчика за руку ей удалось лишь с третьего раза. Отважная школьница сумела самостоятельно вытащить его из воды.

В СК подчеркнули, что поступок Насти служит настоящим примером смелости и неравнодушия к судьбе человека, попавшего в беду.

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