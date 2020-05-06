Как быстро и качественно починить гаджеты в условиях самоизоляции

Службы быта, всевозможные мастерские во время самоизоляции закрыты практически во всех российских регионах. Но если ремонт обуви можно отложить на время, то со сломанным смартфоном, планшетом или ноутбуком - попадаешь в настоящую изоляцию от всего мира. Однако такие услуги сегодня могут оказывать даже быстрее, чем до коронаврруса. Корреспондент "Российской газеты" лично убедилась в этом в своем родном городе - Ижевске. Но есть некоторые нюансы.

Мой смартфон падал на твердый кафель, словно в замедленной съемке. Разбитый экран поставил крест не только на делах понедельника, но и не оставил никаких шансов работе на всю неделю.

- Где-то был старый телефон. Кажется, он работал.

- А когда я в последний раз синхронизировала контакты со своим аккаунтом?

- Будут ли там все необходимые и накопленные за все время работы номера?

Именно такие мысли стремительно носились в моей голове, пока я бегала по квартире в поисках запасного смартфона. В итоге выяснилось, что в другом телефоне не работает usb-разъем и заряда хватит в лучшем случае на пару звонков.

За несколько дней до того, как мой смартфон спикировал на пол, проходя мимо закрытой ремонтной мастерской, я сфотографировала объявление с номером телефона, привязанного к мессенджерам мастера. Объявление гарантировало ответы на все вопросы. Что же, вопросы есть, пишем. К сожалению, на мой призыв так до сих пор никто не ответил.

Поисковый запрос в браузере компьютера выдал несколько десятков других ремонтных сервисов, работающих в Ижевске. Чтобы еще больше сузить круг поиска, я остановила свой выбор на тех организациях, у которых были свои группы в социальных сетях, и написала в две из них. Это оказался самый надежный путь. Представители служб ответили почти сразу.

В первой рассказали, что они работают даже офлайн. Прийти и сдать смартфон на ремонт самому можно бесплатно, а прием и доставка отремонтированных гаджетов обойдутся в 150 рублей. Изучив размер штрафов за нарушение режима самоизоляции в Ижевске, я решила продолжить поиски.

Мастер другой компании сообщил, что платить за доставку не нужно, в сумму услуг войдут только работа и запчасти. Но представитель ремонтной организации подробно объяснил мне, что запчасть на один из телефонов, возможно, придется ждать в течение недели, а может быть и дольше.

- Половина поставщиков не работает, найти нужное сейчас сложно, - пояснил собеседник.

Выяснение подробностей ремонта и его стоимости заняло около 30 минут. За это время нашлась и необходимая деталь. Оказалось, что она есть "у кого-то где-то в городе" и ждать ее поставки не придется.

Курьер забрал телефоны в этот же день, через несколько часов после общения с представителем ремонтного сервиса. Во время работы виртуальный мастер поддерживал общение со мной в социальных сетях. Например, выяснилось, что ремонт одного из смартфонов оказался несколько сложнее, чем предполагалось, и его стоимость вырастет на 300 рублей.

Восстановленные смартфоны вернули вместе с квитанцией и гарантией, которые были заполнены с некоторыми "карантинными" особенностями: в них было сказано, что телефоны приняты в ремонт без осмотра их состояния мастером, а неисправность записана с моих слов.

Ремонт двух смартфонов обошелся мне в четыре тысячи триста рублей. В целом вся процедура, от поиска сервиса до возвращения работающих телефонов обратно, заняла двое суток. Оплата, как и доставка, прошла бесконтактно по номеру телефона, привязанного к банковской карте мастера.

За время ремонта ни один пункт положения о самоизоляции, принятый на тот момент в Удмуртии, нарушен не был.

Три правила ремонта

В принципе, мой опыт пригодится в любом городе.

Первое - ищите ремонт в соцсетях. Это быстрее и можно прочитать отклики клиентов.

Второе - не соглашайтесь сразу, если вам предложили долго ждать необходимую деталь. Поищите других мастеров.

Третье - не забудьте предупредить, что вам нужна квитанция и гарантия. Если откажут или придумают какие-то отговорки, опять же, поищите других мастеров.

И, главное, не нарушайте правила самоизоляции! Ни один смартфон не стоит вашего здоровья.

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