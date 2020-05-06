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06.05.2020 07:00
Рубрика: Digital
Проект: В регионах

Как быстро и качественно починить гаджеты в условиях самоизоляции

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Службы быта, всевозможные мастерские во время самоизоляции закрыты практически во всех российских регионах. Но если ремонт обуви можно отложить на время, то со сломанным смартфоном, планшетом или ноутбуком - попадаешь в настоящую изоляцию от всего мира. Однако такие услуги сегодня могут оказывать даже быстрее, чем до коронаврруса. Корреспондент "Российской газеты" лично убедилась в этом в своем родном городе - Ижевске. Но есть некоторые нюансы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мой смартфон падал на твердый кафель, словно в замедленной съемке. Разбитый экран поставил крест не только на делах понедельника, но и не оставил никаких шансов работе на всю неделю.

- Где-то был старый телефон. Кажется, он работал.

- А когда я в последний раз синхронизировала контакты со своим аккаунтом?

- Будут ли там все необходимые и накопленные за все время работы номера?

Фото: iStock
Можно ли по ОСАГО отремонтировать смартфон

Именно такие мысли стремительно носились в моей голове, пока я бегала по квартире в поисках запасного смартфона. В итоге выяснилось, что в другом телефоне не работает usb-разъем и заряда хватит в лучшем случае на пару звонков.

За несколько дней до того, как мой смартфон спикировал на пол, проходя мимо закрытой ремонтной мастерской, я сфотографировала объявление с номером телефона, привязанного к мессенджерам мастера. Объявление гарантировало ответы на все вопросы. Что же, вопросы есть, пишем. К сожалению, на мой призыв так до сих пор никто не ответил.

Поисковый запрос в браузере компьютера выдал несколько десятков других ремонтных сервисов, работающих в Ижевске. Чтобы еще больше сузить круг поиска, я остановила свой выбор на тех организациях, у которых были свои группы в социальных сетях, и написала в две из них. Это оказался самый надежный путь. Представители служб ответили почти сразу.

Фото: iStock
В РФ запущен портал со списком онлайн-сервисов для жизни "на удаленке"

В первой рассказали, что они работают даже офлайн. Прийти и сдать смартфон на ремонт самому можно бесплатно, а прием и доставка отремонтированных гаджетов обойдутся в 150 рублей. Изучив размер штрафов за нарушение режима самоизоляции в Ижевске, я решила продолжить поиски.

Мастер другой компании сообщил, что платить за доставку не нужно, в сумму услуг войдут только работа и запчасти. Но представитель ремонтной организации подробно объяснил мне, что запчасть на один из телефонов, возможно, придется ждать в течение недели, а может быть и дольше.

- Половина поставщиков не работает, найти нужное сейчас сложно, - пояснил собеседник.

Выяснение подробностей ремонта и его стоимости заняло около 30 минут. За это время нашлась и необходимая деталь. Оказалось, что она есть "у кого-то где-то в городе" и ждать ее поставки не придется.

Фото: AP Photo/Aaron Favila
Пользователи стали больше времени проводить в гаджетах

Курьер забрал телефоны в этот же день, через несколько часов после общения с представителем ремонтного сервиса. Во время работы виртуальный мастер поддерживал общение со мной в социальных сетях. Например, выяснилось, что ремонт одного из смартфонов оказался несколько сложнее, чем предполагалось, и его стоимость вырастет на 300 рублей.

Восстановленные смартфоны вернули вместе с квитанцией и гарантией, которые были заполнены с некоторыми "карантинными" особенностями: в них было сказано, что телефоны приняты в ремонт без осмотра их состояния мастером, а неисправность записана с моих слов.

Ремонт двух смартфонов обошелся мне в четыре тысячи триста рублей. В целом вся процедура, от поиска сервиса до возвращения работающих телефонов обратно, заняла двое суток. Оплата, как и доставка, прошла бесконтактно по номеру телефона, привязанного к банковской карте мастера.

За время ремонта ни один пункт положения о самоизоляции, принятый на тот момент в Удмуртии, нарушен не был.

Три правила ремонта

В принципе, мой опыт пригодится в любом городе.

Первое - ищите ремонт в соцсетях. Это быстрее и можно прочитать отклики клиентов.

Второе - не соглашайтесь сразу, если вам предложили долго ждать необходимую деталь. Поищите других мастеров.

Третье - не забудьте предупредить, что вам нужна квитанция и гарантия. Если откажут или придумают какие-то отговорки, опять же, поищите других мастеров.

И, главное, не нарушайте правила самоизоляции! Ни один смартфон не стоит вашего здоровья.

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