Число заболевших COVID-19 саратовцев за праздники выросло вдвое

В Саратовской области за минувшие сутки выявлено еще 98 новых заболевших коронавирусом. С начала майских праздников число заболевших коронавирусом в Саратовской области выросло почти в два раза.

Как сообщает областной штаб по противодействию распространению коронавируса, всего в регионе подтверждено 835 случаев инфицирования COVID-19 (30 апреля было только 438 случаев), вылечилось 135 человек. Ранее сообщалось о 11 умерших саратовцах, у которых был выявлен коронавирус.

Больше всего заболевших за последние сутки в Аткарском психоневрологическом диспансере в селе Озерки - 34 человека, двумя днями ранее там было зафиксировано 15 заболевших, всплеск заболевания отмечен и в Краснокутском районе - 19 заболевших. В Энгельсском и Ртищевском районе выявлено по девять новых больных, в Балаковском и Вольском районах - по пять, в Марксовском и Хвалынском районах - по четыре, в Саратове и Советском районе - по три, в Ершовском районе - двое, в Дергачевском - один.

Ранее сообщалось, что в психоневрологических интернатах в регионе COVID-19 заболело четверо соцработников. В дальнейшем, в областном министерстве здравоохранения уточнили, что в Озерском интернате первым заболевшим стал медработник. 1 мая в интернате в селе Черкасском коронавирус был выявлен у 30 человек.

По факту заражения коронавирусом в интернате в селе Черкасском была проведена прокурорская проверка, на основании ее материалов СК возбудил уголовное дело по халатности. По данным правоохранителей, в интернате первые заболевшие появились еще 30 марта, однако их во время не обследовали на коронавирус.

В селах Черкасском, Спасском и Озерках в связи с большим числом заболевших введен карантин. Карантин также действует в Ершовском и Балтайском районах. Накануне майских праздников в регионе постановлением областного правительства был введен масочный режим при пребывании граждан в общественных местах.