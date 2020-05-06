СУЭК с помощью автопоездов дезинфицирует шахтерские города в Кузбассе

В первомайские праздничные дни в городе Ленинске-Кузнецком при поддержке СУЭК начала производиться масштабная дезинфекция. Спецтехника по согласованию с муниципальными властями предоставлена Управлением по профилактике и рекультивации (УПиР) - ведущим автотранспортным предприятием СУЭК-Кузбасс.

В УПиР создано два специальных мобильных автопоезда, предназначенных для проведения дезинфекции зданий, прилегающих территорий предприятий, а также населенных пунктов и автодорог.

Каждый автопоезд состоит из седельного тягача КАМАЗ и прицепленной к нему платформе с установленными на ней дизель-генератором, емкостями с дезинфицирующим раствором и системой пылеподавления WLP 700. Обычно такие установки пылеподавления применяются на угольных складах. Но в связи со сложной эпидемической ситуацией в регионе они были перепрофилированы специалистами УПиР и компании СУЭК-Кузбасс для дезинфекции территории с применением водяного тумана.

Обработка ведется специальным дезинфицирующим составом. Для сведения к минимуму неудобств горожан было принято решение проводить дезинфекцию поздним вечером и ночью. Перед тестовым проездом автопоезда по городу в местных СМИ было размещено объявление, предупреждающее о проведении такого вида дезинфекции. Также для безопасности проезда привлечена машина ГИБДД. Автопоезд сопровождали представители администрации городского округа.

Результаты тестового проезда показали высокую эффективность и безопасность этого способа дезинфекции центральных магистралей, пешеходных переходов и остановочных павильонов города. Принято решение о регулярном использовании автопоездов в Ленинске-Кузнецком по маршрутам, определенным городской администраций. Планируется, что совместная работа по масштабной дезинфекции будет продолжаться до тех пор, пока в ней будет необходимость. Такое взаимодействие является еще одним примером многолетнего успешного социально-экономического партнерства властей города и угольщиков.

Отметим, что автопоезда и другая спецтехника активно используются на предприятиях компании СУЭК-Кузбасс для дезобработки прилегающих дорог, административных и производственных зданий, промышленных площадок.

Также в рамках программы оказания помощи СУЭК медицинским учреждениям приобретены современные цифровые рентгеновские аппараты, кислородные модули для поддержки легких при острых формах пневмонии, большие партии комплектующих для подачи смеси кислорода и сжатого воздуха в легкие, кислородных увлажнителей, дезинфицирующих средств, физрастворов, защитных одноразовых, многоразовых масок и респираторов, защитных комплектов (комбинезон, капюшон, бахилы, защитные закрытые очки), защитных средств для персонала и пациентов.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс