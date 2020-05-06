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06.05.2020 00:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Дагестане от пневмонии скончался четвертый сотрудник полиции

Текст: Николай Грищенко

В Дагестане подполковник полиции Магомед Магомадов скончался от двусторонней пневмонии. 47-летний офицер служил заместителем командира полка по охране объектов МВД России в Махачкале.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, за 22 года службы в органах правопорядка ушедший из жизни подполковник полиции неоднократно награждался государственными и ведомственными наградами. У него остались жена и трое детей.

Отметим, 30 апреля министр внутренних дел Дагестана генерал-лейтенант Абдурашид Магомедов в видеообращении к жителям республики сообщил, что за неделю в регионе от коронавирусной пневмонии скончались три сотрудника МВД.

По последним данным, в Дагестане зарегистрировано 2086 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, 14 человек скончались. Более трех тысяч жителей региона находятся на самоизоляции. Два города - Кизилюрт и Хасавюрт, в которых проживают около 180 тысяч человек, ввели ограничение на въезд автотранспорта на территорию муниципалитетов.

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