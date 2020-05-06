Петербуржцев оштрафовали на 50 тысяч рублей за барбекю в центре города

Двое жителей Петербурга заплатят по 25 тысяч рублей за то, что они пожарили на Сенной площади шашлыки, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Напомним, накануне социальные сети облетело видео, на котором двое мужчин воодушевленно готовят шашлыки в самом сердце города. Ни дистанции, ни масочного режима они, естественно, не соблюдали.

Видеозапись посмотрели полицейские и довольно быстро нашли нарушителей. Ими оказались двое уроженцев города Боровичи Новгородской области. Полицейские составили на мужчин протоколы за мелкое хулиганство и нарушение противопожарного режима.

Но на заседании Октябрьского районного суда дело было переквалифицировано на другую статью, предусматривающую ответственность за несоблюдение правил самоизоляции.

На судебном заседании мужчина сообщили, что раскаиваются в содеянном, и извинились перед горожанами, а также перед сотрудниками полиции.