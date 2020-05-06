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06.05.2020 20:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

По факту избиения мальчика в Заполярье возбудили три новых дела

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

По факту избиения восьмилетнего ребенка в городе Мончегорске Мурманской области возбуждены еще три уголовных дела. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СКР.

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Напомним, 25 марта 2020 года в реанимационное отделение городской больницы города Мончегорска доставили жестоко искалеченного мальчика. По данным следствия, ему нанес травмы 25-летний отчим. В отношении него возбудили уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего). Мужчина взят под стражу.

- В ходе предварительного следствия также установлено, что отчим систематически избивал мальчика на протяжении долгого времени, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович. - Мать ребенка неоднократно видела это, но не пыталась защитить сына и скрывала эти факты.

В отношении мужчины возбуждено еще одно уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), а в отношении матери - по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

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Кроме того, следствие выяснило, что семья мальчика долгое время состоит на учете в органах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Мончегорска. Прабабушка мальчика знала, что в семье его избивают, и сообщала об этом в органы опеки. Те, в свою очередь, обращались в полицию. Но, как предполагает следствие, должной реакции со стороны правоохранительных органов не последовало. За последний год сотрудники ОМВД России по городу Мончегорску несколько раз отказывали в возбуждении уголовных дел по данной информации "без надлежащего проведения процессуальных проверок", отметили в пресс-службе СУ СК. По этому поводу также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Судьбой мальчика также занялась уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Детский омбудсмен обратилась в СК и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой дать оценку действиям уполномоченных органов, ответственных за то, чтобы подобное не происходило.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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