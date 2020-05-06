Судьбой избитого в Заполярье ребенка занялась детский омбудсмен

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова занялась судьбой искалеченного отчимом 8-летнего мальчика, живущего в городе Мончегорске Мурманской области. Детский омбудсмен обратилась в СК Генеральную прокуратуру РФ с просьбой дать оценку действиям уполномоченных органов, ответственных за то, чтобы подобное не происходило. Напомним, ребенок попал в реанимацию 25 марта 2020 года.

Медики обнаружили у него многочисленные телесные повреждения, нанесенные его отчимом. У ребенка переломаны ребра, имеются разрывы кишечника, застарелые ушибы и травмы. Кроме того, предположительно, мальчика душили.

Отчим написал явку с повинной и был взят под стражу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Мать ребенка привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего сына.

- Сейчас состояние здоровья ребенка стабилизировалось, его выписали из больницы, но ему продолжают оказывать необходимую помощь на дому, - сообщили в пресс-службе детского омбудсмена. - Мальчик передан под временную опеку прабабушке, но фактически он продолжает проживать вместе с матерью, на глазах которой и происходили эти пытки.

Предстоит проверить, насколько обеспечена сегодня безопасность жизни и здоровья мальчика. Все причастные, по вине которых он последние несколько лет жил в аду, должны понести ответственность, подчеркивает Анна Кузнецова. Она намерена выяснить, почему ребенка никто не защитил, хотя тревожные сигналы неоднократно поступали еще в прошлом году, и насколько причастны другие члены семьи к жестокому обращению с ним.