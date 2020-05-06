Прокуратура Коми провела проверку из-за баннера с финским солдатом

Прокуратура Усинска провела проверку по факту размещения на одном из многоквартирных домов баннера к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он был посвящен оленно-лыжным батальонам. А изображен на баннере не советский, а финский солдат, сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры Республики Коми.

"РГ" уже писала об этом инциденте. Баннер провисел несколько часов. Внимательные горожане заметили необычную форму солдата. И тогда выяснилось, что это конкретный финский военнослужащий и снимок сделан в 1944 году, когда Финляндия еще воевала на стороне фашистской Германии.

Баннер сняли, а глава города Усинска Николай Такаев на своей странице в соцсети извинился и перед жителями и ветеранами. Он заявил, что виновные понесут наказание. А власти будут впредь советоваться со специалистами.

В прокуратуре добавили, что в целях недопущения нарушений федерального законодательства о противодействии экстремистской деятельности и увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов руководителю администрации городского округа объявлено предостережение. В ведомстве не исключают возможности привлечения к административной ответственности.

Справка "РГ"

Оленно-лыжные батальоны - воинские подразделения Красной армии. Они частично формировались из оленеводов. На этих упряжках доставляли бойцов, продовольствие, грузы. Искали летчиков в тундре и даже частями перевозили самолеты.