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06.05.2020 17:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуроры проверят информацию о непредоставлении помощи бизнесу в регионах

Текст: Иван Егоров

Генеральная прокуратура поручила прокурорам субъектов РФ провести проверки поступившей информации о ненадлежащей работе органов власти по предоставлению бизнесу мер поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

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В частности, как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, прокурорам Кабардино-Балкарской Республики, Ставропольского края, Владимирской, Вологодской, Иркутской, Ярославской областей поручено провести тщательный анализ ситуаций, и при необходимости мерами прокурорского реагирования обеспечить соблюдение прав хозяйствующих субъектов.

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