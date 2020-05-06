Прокуроры проверят информацию о непредоставлении помощи бизнесу в регионах

Генеральная прокуратура поручила прокурорам субъектов РФ провести проверки поступившей информации о ненадлежащей работе органов власти по предоставлению бизнесу мер поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

В частности, как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, прокурорам Кабардино-Балкарской Республики, Ставропольского края, Владимирской, Вологодской, Иркутской, Ярославской областей поручено провести тщательный анализ ситуаций, и при необходимости мерами прокурорского реагирования обеспечить соблюдение прав хозяйствующих субъектов.