В Петербурге следователи объявили в розыск блогера за срыв онлайн-уроков

Следственный комитет по Санкт-Петербургу объявил в розыск блогера, который ведет канал "Russia Paver" на видеохостинге YouTube. Ему вменяют срыв онлайн-занятий в школах, сообщает Следственный комитет по Северной столицы.

34-летнего мужчину подозревают в неправомерном доступе к компьютерной информации. Напомним, блогер 27 марта и 6 апреля подключался к онлайн-занятиям в петербургских школах, представлялся разными именами и должностями и срывал занятия. Свои похождения блогер транслировал на своем канале.

В следствии полагают, что мужчина может находиться в данный момент на территории одной из стран Европейского союза.

В СК внимательно изучили канал блогера и отмечают, что мужчина чаще всего показывает прохождение видеоигр, транслирует потоковую информацию в режиме реального времени и устраивает разнообразные розыгрыши.