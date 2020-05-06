В Петербурге составили 676 протоколов за нарушение самоизоляции

В Петербурге в период майских праздников сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности составили 676 протоколов за нарушение режима самоизоляции, сообщает пресс-служба ведомства.

В комитете отмечают, что большая часть нарушителей была задержана в парках и скверах, которые в период действия ограничительных мер закрыты для посещения. Штраф, который могут выписать по линии комитета, составляет 4 тысячи рублей, но в ведомстве говорят, что в большинстве случаев ограничивались предупреждениями и профилактическими беседами.

Всего же с момента введения ограничений в Петербурге по линии полиции, Роспотребнадзора и комитета по вопросам было составлено 3357 протоколов за нарушение режима самоизоляции. В первые дни ограничительных мер нарушителей ждали очень суровые санкции, суммы штрафов достигали 15 тысяч рублей, но в дальнейшем суды стали чаще назначать меньшие суммы штрафов, а иногда и вовсе ограничивались предупреждением.