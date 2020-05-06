В Петербурге задержали организатора вечеринки стритрейсеров

Организатор вечеринки стритрейсеров на Крестовском острове в Петербурге найден и доставлен в полицию. Сейчас он объясняется со стражами порядка и рассказывает, зачем в период самоизоляции он пригласил несколько сотен человек на Крестовский остров, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что задержанному 23 года, родом из Ростовской области. Стритрейсера задержали днем, когда он на своем автомобиле Mercedes ехал по Васильевскому острову.

Напомним, несколько дней назад соцсети облетело видео, на котором несколько сотен молодых людей танцуют у стадиона на Крестовском острове, курят кальян, а также развлекают себя опасными маневрами на автомобилях. Естественно, что никакую социальную дистанцию молодые люди не соблюдали, масок и перчаток не надевали.

Завтра молодой человек будет объясняться в суде. Ему вменяют нарушение самоизоляции. Также суд рассмотрит дела трех стритрейсеров, которые были задержаны после аналогичной вечеринки на площади Островского. В полиции, кстати, полагают, что эти же молодые люди могли побывать и на дрифте на Крестовском острове.