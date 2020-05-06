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06.05.2020 19:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Поморье пройдет онлайн-премьера фильма о Соловецкой школе юнг

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
На Соловках кадеты встретились с единственным ветераном школы юнг на архипелаге - Николаем Донцовым Фото: Министерство образования и науки Архангельской области На Соловках кадеты встретились с единственным ветераном школы юнг на архипелаге - Николаем Донцовым Фото: Министерство образования и науки Архангельской области
На Соловках кадеты встретились с единственным ветераном школы юнг на архипелаге - Николаем Донцовым Фото: Министерство образования и науки Архангельской области

В Архангельской области 7 мая пройдет премьерный показ фильма "Соловецкая школа юнг", который будут использовать в качестве видеопособия по истории Севера в учебных заведениях.

Как сообщает министерство образования и науки Поморья, школьники и их родители смогут посмотреть фильм в официальной группе ведомства и других региональных пабликах на сайте "ВКонтакте". Трансляция начнется в 18.00. Перед показом со зрителями пообщаются создатели документально-игровой ленты.

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Фильм снимался в Архангельске, на Соловецких островах и во многих городах страны, где живут ветераны - выпускники легендарной школы юнг Северного флота, открывшейся в мае 1942 года. Их воспоминания легли в основу фильма. По словам его автора Александра Антонова, сама идея проекта зародилась во время общения с ветеранами.

Роли юнгашей исполнили кадеты Архангельского морского кадетского корпуса имени адмирала Флота Советского Союза Николая Кузнецова. Именно по его приказу на Соловках была создана школа юнг, и в фильме воссоздан образ знаменитого флотоводца.

В динамичную ленту, которая идет не дольше школьного урока, авторы вместили целую страницу Великой Отечественной. Фильм рассказывает о том, как 14-16-летние мальчишки сами рыли землянки на суровом архипелаге, постигали азы флотской науки и совсем скоро попадали в настоящий морской бой.

По мнению архангельских историков, видеоурок достоверно воссоздает детали эпохи - от бескозырок с бантиками, которые отличали соловецких юнг, до красноармейского грузовика-"полуторки", возрожденного современным мастером. В ленте использованы исторические снимки, компьютерная графика и 3D-реконструкции.

Фильм-урок снят при поддержке фонда президентских грантов и правительства Поморья. Он станет официальным дополнением к пособию по истории Архангельского Севера для учеников десятых классов.

Справка "РГ"

В годы Великой Отечественной войны в школе юнг на Соловецких островах готовили специалистов для флота - рулевых, радистов, сигнальщиков, торпедистов, мотористов и боцманов. После одиннадцати месяцев учебы юнгашей отправляли на боевые корабли. Из 4100 выпускников, подготовленных школой за три года, более тысячи не вернулись с войны.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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