Донской министр здравоохранения выписана и вышла на работу

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская выписана из стационара областной клинической больницы. Она была госпитализирована 25 апреля прямо с рабочего места с сердечным приступом.

Сейчас состояние Татьяны Быковской стабилизировалось. Она тут же поспешила выписаться, хотя, как сообщили в больнице, нужно было бы еще пролечиться.

Как рассказали в пресс-службе регионального минздрава, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией министр прервала стационарное лечение и вышла на работу. Она будет продолжать лечение амбулаторно.

Уже сегодня Татьяна Быковская примет участие в работе оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.