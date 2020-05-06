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06.05.2020 15:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Урале бессимптомным пациентам с COVID-19 пообещали раздать телефоны

Текст: Юлия Мякишева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Свердловской области бессимптомных пациентов с коронавирусом обеспечат телефонной связью для определения их местоположения.

- В ближайшее время мы будем опробовать новые тактики, связанные с ведением контактных - мы будем наблюдать их в условиях обсерваторов. Больных без симптомов мы будем в ряде случаев наблюдать в домашних условиях, если домашние условия будут позволять делать это, - сказал на брифинге оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом заместитель губернатора Павел Креков. - В таком случае больные будут обеспечены специальной телефонной связью, которая позволит локацию отслеживать. Планируется с помощью телемедицины отслеживать состояние больного.

Фото: Пресс-служба "Промобот"
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Он отметил, что обсервационные базы показали свою эффективность в преодолении распространения болезни, и продолжат работать. В том числе, отслеживать состояние бессимптомных больных будут там.

- Часть пациентов с бессимптомным и легким течением заболевания может получать медицинскую помощь на дому. А это значит, что должен быть постоянный канал связи между ними и лечащими врачами. Если для этого необходимо закупить телефоны с сим-картами, вручить их пациентам - значит, надо это сделать, - цитирует оперштаб губернатора Евгения Куйвашева.

Павел Креков так же рассказал, как обстоит ситуация с очагами коронавируса в медицинских учреждениях. Он отметил, что из 12 очагов в шести уже прекратились карантинные мероприятия, и клиники полностью включились в лечебный процесс.

Ранее на брифинге главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских сказал, что бессимптомным больным не требуется лечение, но за их состоянием нужно наблюдать: они, не имея признаков болезни, остаются ее распространителями.

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