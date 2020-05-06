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06.05.2020 13:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Семья умершего от COVID-19 врача на Урале получит 200 тысяч рублей

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Семья умершего от коронавируса врача в Челябинской области получит компенсацию в размере 200 тысяч рублей. Все необходимые распоряжения уже подготовлены, сообщил на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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- С начала пандемии диагноз COVID-19 подтвержден у 106 южноуральских медработников, находящихся в группе риска, - сообщил Алексей Текслер. - Среди них 17 врачей и 57 представителей среднего медицинского персонала. Большую часть заболеваний дал выявленный очаг в горбольнице Златоуста. Там диагноз поставлен 63 медработникам, в том числе 14 врачам. Мы глубоко соболезнуем родным и близким скончавшегося врача из Брединского района. Подготовлено распоряжение о выделении его семье компенсации в размере 200 тысяч рублей.

Ситуация с распространением вируса, по словам губернатора, остается напряженной. Контроль за введенным в регионе масочным режимом будут осуществлять все уполномоченные органы. Цены на маски по мере насыщения рынка снижаются. В государственных аптеках их сегодня можно приобрести по цене в 26 рублей, отметил глава региона.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область COVID-19. Мы справимся!

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