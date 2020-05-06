Семья умершего от COVID-19 врача на Урале получит 200 тысяч рублей

Семья умершего от коронавируса врача в Челябинской области получит компенсацию в размере 200 тысяч рублей. Все необходимые распоряжения уже подготовлены, сообщил на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.

- С начала пандемии диагноз COVID-19 подтвержден у 106 южноуральских медработников, находящихся в группе риска, - сообщил Алексей Текслер. - Среди них 17 врачей и 57 представителей среднего медицинского персонала. Большую часть заболеваний дал выявленный очаг в горбольнице Златоуста. Там диагноз поставлен 63 медработникам, в том числе 14 врачам. Мы глубоко соболезнуем родным и близким скончавшегося врача из Брединского района. Подготовлено распоряжение о выделении его семье компенсации в размере 200 тысяч рублей.

Ситуация с распространением вируса, по словам губернатора, остается напряженной. Контроль за введенным в регионе масочным режимом будут осуществлять все уполномоченные органы. Цены на маски по мере насыщения рынка снижаются. В государственных аптеках их сегодня можно приобрести по цене в 26 рублей, отметил глава региона.