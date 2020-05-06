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06.05.2020 08:03
Рубрика: Российский автопром

Россияне набросились на "автоматические" Lada

Текст: Валерий Карташов

За первый квартал текущего года в России было продано 8165 "автоматических" Lada. По данным агентства "Автостат", такой результат на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года (5747 штук)

Всего в январе-марте 2020 года на долю Lada с автоматической коробкой передач пришлось 10,6% от общего объема реализации новых автомобилей российской марки. Тогда как в первом квартале 2019 года данный показатель составлял 7,2%.

Фото: www.autohausbarth.de
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Отметим, рыночная доля машин с "автоматом" в России по итогам первых трех месяцев нынешнего года достигла уже 63%.

Заметный прирост "автоматических" Lada во многом связан с появлением бесступенчатой автоматической трансмиссии Jatco JF015E и двигателя Renault H4Mk объемом 1,6 литра (113 л.с.) на моделях Xray Cross и Vesta. Продажи первой стартовали 22 июля 2019 года, продажи второй начались 25 ноября того же года. Цены на Xray Cross AT лежат в диапазоне от 863 900 до 1 048 900 рублей, Vesta AT стоит от 758 900 до 1 013 900 рублей.

При этом "вазовская" автоматизированная механическая трансмиссия ("робот") осталась исключительно на семействе Granta и обычном Xray. Некоторые модификации Granta оснащаются также классической четырёхступенчатой автоматической КП японской фирмы Jatco.

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#Lada