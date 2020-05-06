Российские банки начали возвращаться к снижению ставок по вкладам. До этого они немного повысили доходность депозитов в конце марта и начале апреля.

Ставки в последние дни апреля снизили в том числе банк "Открытие" и Московский кредитный банк, обратили внимание "Ведомости". В первом случае ставка по одному из годовых вкладов снизилась на 0,2 процентных пункта, до 5,65% годовых, во втором максимальные ставки по базовым вкладам снизились на 0,45-0,55 процентных пункта - до 5,75%.

Ставки в последние недели снижали также "ЮниКредит Банк" и банк "Русский стандарт", где они упали примерно на 0,25 процентного пункта. При этом банки ВТБ и "Ренессанс Кредит" параллельно увеличивали ставки по коротким вкладам.

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках по этому показателю во второй декаде апреля составляла 5,43%, следует из материалов Банка России (более свежих данных нет). Она непрерывно падала с ноября 2019 года до третьей декады марта, доходя на минимуме до 5,15%. В конце апреля Банк России снизил ключевую ставку с 6 до 5,5% и допустил новое снижение летом. Этот показатель напрямую влияет и на проценты по банковским вкладам.