Самый дешевый современный смартфон Samsung упал в цене в России

Российские продавцы электроники снижают цены на экстрабюджетный смартфон Samsung Galaxy A01, который поступил в продажу в феврале 2020 года и стал своего рода "королем дешевых смартфонов".
Если на старте продаж за устройство просили 7990 рублей, то теперь, как свидетельствуют данные ценовых агрегаторов, смартфон доступен по цене от 5400 рублей.
Galaxy A01 оснащен 5,7-дюймовым экраном HD+, двойной камерой на 13 Мп, фронтальной на 5 Мп, имеет 2/16 Гб оперативной и постоянной памяти, а также аккумулятором на 3000 мАч. Несмотря на отсутствие NFC и сканера отпечатка пальца, аппарат имеет высокий рейтинг в каталогах (4,5 балла в "Яндекс.Маркете"). Работает устройство на базе Android 10.
В настоящее время это самый дешевый современный смартфон Samsung - по более низкой цене продается только выпущенный в августе 2018 года Galaxy J2 Core.
Ближайший конкурент Galaxy A01 - Redmi 8A от Xiaomi и Realme C3.