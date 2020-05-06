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Самый дешевый современный смартфон Samsung упал в цене в России

Текст:   Антон Благовещенский
06.05.2020,  
18:21
Samsung Galaxy A01. Фото: Samsung.com Samsung Galaxy A01. Фото: Samsung.com
Samsung Galaxy A01. Фото: Samsung.com

Российские продавцы электроники снижают цены на экстрабюджетный смартфон Samsung Galaxy A01, который поступил в продажу в феврале 2020 года и стал своего рода "королем дешевых смартфонов".

Samsung Galaxy A01. Фото: Samsung.com

Если на старте продаж за устройство просили 7990 рублей, то теперь, как свидетельствуют данные ценовых агрегаторов, смартфон доступен по цене от 5400 рублей.

Galaxy A01 оснащен 5,7-дюймовым экраном HD+, двойной камерой на 13 Мп, фронтальной на 5 Мп, имеет 2/16 Гб оперативной и постоянной памяти, а также аккумулятором на 3000 мАч. Несмотря на отсутствие NFC и сканера отпечатка пальца, аппарат имеет высокий рейтинг в каталогах (4,5 балла в "Яндекс.Маркете"). Работает устройство на базе Android 10.

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В настоящее время это самый дешевый современный смартфон Samsung - по более низкой цене продается только выпущенный в августе 2018 года Galaxy J2 Core.

Ближайший конкурент Galaxy A01 - Redmi 8A от Xiaomi и Realme C3.

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