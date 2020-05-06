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06.05.2020 21:15
Рубрика: Власть

Санкции за лесные пожары будут усилены в России

Правительство и МЧС до 1 июня должны подготовить предложения об усилении санкций за нарушения требований пожарной безопасности, которые приведут к лесным пожарам. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

Фото: МЧС России
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Речь идет также о нанесении ущерба зданиям, сооружениям, объектам сельскохозяйственного назначения, сельхозпосевам и лесным насаждениям, говорится в перечне поручений главы государства по итогам состоявшегося 27 апреля совещания.

Как напоминает пресс-служба Кремля, на этом мероприятии президент поддержал идею ужесточить санкции за попытки скрыть незаконные вырубки лесными пожарами. Глава МЧС Евгений Зиничев, в свою очередь, отметил, что текущая ситуация с природными пожарами говорит о том, что только лишь мерами профилактического характера - разъяснениями и штрафами - добиться неукоснительного соблюдения требований пожарной безопасности как гражданами, так и организациями, не удается.

Власть Работа власти Внутренняя политика Происшествия ЧП Пожары Президент Правительство МЧС

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