Санкции за лесные пожары будут усилены в России

Правительство и МЧС до 1 июня должны подготовить предложения об усилении санкций за нарушения требований пожарной безопасности, которые приведут к лесным пожарам. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

Речь идет также о нанесении ущерба зданиям, сооружениям, объектам сельскохозяйственного назначения, сельхозпосевам и лесным насаждениям, говорится в перечне поручений главы государства по итогам состоявшегося 27 апреля совещания.

Как напоминает пресс-служба Кремля, на этом мероприятии президент поддержал идею ужесточить санкции за попытки скрыть незаконные вырубки лесными пожарами. Глава МЧС Евгений Зиничев, в свою очередь, отметил, что текущая ситуация с природными пожарами говорит о том, что только лишь мерами профилактического характера - разъяснениями и штрафами - добиться неукоснительного соблюдения требований пожарной безопасности как гражданами, так и организациями, не удается.