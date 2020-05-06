Тутберидзе отписалась от Трусовой в Instagram после ее ухода к Плющенко

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе отписалась от своей теперь уже бывшей подопечной Александры Трусовой в Instagram.

Так Тутберидзе отреагировала на уход Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпионата Евгения Плющенко, о чем стало известно чуть ранее. Главным достижением Александры является "бронза", завоеванная ею на чемпионате Европы в этом году.

Стоит добавить, что вслед за Трусовой Тутберидзе покинула еще одна фигуристка. Речь о Веронике Жилиной, которая также перешла в академию Плющенко.