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06.05.2020 22:00
Рубрика: Спорт

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Текст: Максим Домчев
Фото: Нина Зотина / РИА Новости Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала новость о переходе своей фигуристки Александры Трусовой к Евгению Плющенко.

В среду Плющенко подтвердил, что Трусова продолжит заниматься в его тренерской группе. Также вместе с ней к Плющенко перешел и один из тренеров группы Тутберидзе Сергей Розанов.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Тутберидзе в Instagram прокомментировала эти новости, заявив, что не собирается специально предлагать более заманчивые условия для перехода спортсменов.

"Конечно, привыкнуть к уходам спортсменов невозможно, ведь, работая вместе, мы со временем становимся семьей, преодолевая постоянно возникающие препятствия на пути. Хороших спортсменов и специалистов всегда будут приглашать и предлагать более выгодные условия. Как реагировать на эти предложения, это решение каждого, но наша команда отличается тем, что мы сами воспитываем и создаем этих спортсменов и специалистов. Конечно, предлагать более заманчивые условия мы никогда не будем, иначе пропадает доверие", - написала Тутберидзе.

Трусова в минувшем сезоне стала третьей на чемпионате Европы, пропустив вперед двух других воспитанниц Тутберидзе - Алену Касторную и Анну Щербакову.

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