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6 мая 2020 г.

Указ главы - председателя правительства Республики Тыва от 4 мая 2020 года № 113 "О введении режима обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания"

Дата подписания 4 мая 2020 г.
Опубликован 6 мая 2020 г.
Вступает в силу 4 мая 2020 г.

В целях принятия дополнительных мер по защите населения Республики Тыва от заражения новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, руководствуясь подпунктами "у", "ф" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", частью 4 статьи 7 Конституционного закона Республики Тыва от 4 января 2003 г. № 97 BX-I "О статусе Главы - Председателя Правительства Республики Тыва", распоряжением Правительства Республики Тыва от 16 марта 2020 г. № 88-р "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Тыва по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", на основании предписания Главного государственного санитарного врача по Республике Тыва от 03.05.2020 г. № 439, постановляю:

1. С 7 мая 2020 года до особого распоряжения ввести на территории Республики Тыва режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок или респираторов) при нахождении в общественных местах.

2. Организациям и предприятиям, осуществляющим деятельность в соответствии с Указом Главы Республики Тыва от 06.04.2020 № 76а "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Тыва" (далее - Указ Главы Республики Тыва № 76а), обеспечить работников (сотрудников) средствами индивидуальной защиты органов дыхания (масками или респираторами).

3. Министерству здравоохранения Республики Тыва обеспечить наличие медицинских средств индивидуальной защиты органов дыхания в подведомственных медицинских учреждениях.

4. Министерству труда и социальной политики Республики Тыва обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок или респираторов) в подведомственных социальных учреждениях.

5. Министерству информатизации и связи Республики Тыва обеспечить доведение до населения об обязательном использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания.

6. Министерству общественной безопасности Республики Тыва обеспечить исполнение пункта 1 настоящего Указа путем координации действий органов исполнительной власти и местного самоуправления Республики Тыва, перечень которых утверждён Указом Главы Республики Тыва № 76а.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Тыва обеспечить мониторинг наличия средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок или респираторов) в аптечных и торговых организациях, расположенных на территории соответствующих муниципальных образований.

8. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва С.Х. Сенгии.

9. Разместить настоящий Указ на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Тыва Ш.Кара-оол



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