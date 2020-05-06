Тысяча музыкантов под руководством Юрия Башмета исполнят "День Победы"

Тысяча молодых музыкантов из разных городов России под руководством маэстро Юрия Башмета исполнят 7 мая песню Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова "День Победы".

Всего в совместном исполнении песни примут участие 314 молодых музыкантов из 14 городов - это участники Всероссийского Юношеского Симфонического Оркестра, юношеских и молодежных региональных оркестров, региональных образовательных центров Юрия Башмета. А также около 600 певцов из 27 молодежных и студенческих хоровых коллективов из 17 российских регионов. Солистами выступят молодые певцы - участники Молодежной оперной программы Большого театра.

"Лично для меня 9 мая - один из самых дорогих и важных праздников. Потому что он одновременно личный - у меня дед воевал, и я уверен, что просто в каждой семье в нашей стране есть кто-то, кто прошел через войну. И одновременно это по-настоящему общий всенародный праздник, такая настоящая всеобщая радость, которую я помню с детства, и которая нас всех объединяет. Это именно наш праздник", - отметил Юрий Башмет.

По его словам, именно это вдохновило тысячу талантливых музыкантов со всей страны объединиться и сыграть в честь 75-летия нашей Победы.

При этом, отмечают организаторы акции, все участники акции строго соблюдают режим самоизоляции. Молодые музыканты и певцы сделали индивидуальные записи своего исполнения знаменитой песни, и 7 мая записи соединят с партиями солистов под руководством Юрия Башмета.

Совместное выступление состоится 7 мая в 14.00 в Российском Фонде Культуры, а затем будет доступно онлайн.