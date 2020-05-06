В Госдуме оценили заявления о Латвии как "доноре" для СССР

В думском Комитете по международным делам оценили заявление латвийского министра о том, что Латвийская ССР была "донором денег" для Советского Союза.

Ранее министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что республика, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет половину доходов. Назвав Латвию "донором" для Советского союза, министр при этом не уточнил, какую сумму Латвийская ССР получала из общего бюджета.

На это обратили внимание в Госдуме. Советский Союз, напротив, "вкачивал" все ресурсы в Прибалтийские страны, в том числе Латвию, отметил член международного комитета Антон Морозов.

- Это просто искажение исторических фактов, - заявил парламентарий, которого цитирует РИА Новости. - На самом деле Латвия, когда вошла в состав Советского Союза, была отсталой аграрной страной, наверное, самой бедной в Европе.

Он добавил, что весь советский народ работал для того, чтобы сделать из Прибалтийских государств своеобразную "витрину". В результате люди там жили намного лучше, чем во всем остальном Советском Союзе. Кроме того, для Латвии было построено много предприятий, в том числе автомобильные заводы, отметил депутат. Кстати, многие предприятия закрылись после вступления в Евросоюз, и большинство латышей вынуждены искать низкоквалифицированную работу на трудовом рынке Европы, напомнил Морозов.