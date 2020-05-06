В каком состоянии подойдет курс рубля к 9 мая

Торговая активность на валютном рынке в первую неделю мая, как правило, низкая, что объясняется меньшим количеством рабочих дней. В этом году добавилась еще и пандемия коронавируса, из-за которой в России действует нерабочий режим.

Специально для "Российской газеты" Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс", подвел итог первых майских праздников и назвал условия значительного укрепления рубля.

- В среду ожидаем увеличения торговых оборотов на валютном и фондовом рынках, - сообщил эксперт. - В центре внимания на международном рынке - данные о запасах нефти в США.

Три недели назад рост запасов в Кушинге (США) вызвал коллапс на рынке фьючерсов на сырье с поставкой в мае. На прошлой неделе запасы в Кушинге сократились до 3,6 миллиона баррелей. Цены на нефть на этом фоне подскочили до 30 долларов за баррель, что незамедлительно было отмечено Трампом. А его слова, в свою очередь, усилили рост цен на нефть.

Пока это не привело к заметному укреплению рубля, но цена на нефть и не является единственным фактором, влияющим на рубль. Как только заболеваемость COVID-19 продемонстрирует резкий спад, рубль будет укрепляться на фоне ожиданий восстановления экономики. Но на то, что это произойдет до конца недели шансов очень мало.

Я ожидаю курс USD/RUB в диапазоне 73-75 на период 6-8 мая.

На локальном рынке в центре внимания - решение по дополнительным мерам поддержки экономики, включая возможный план снятия ограничений. В отдельных регионах, где коронавирус распространяется медленно, возможны послабления, но в крупных городах режим самоизоляции, вероятнее всего, будет продлен. Поэтому курс USD/RUB в среду, скорее всего, останется в диапазоне 73,75-74,75.

Вообще эта неделя началась для рубля не очень позитивно. В понедельник курс доллара заметно вырос (максимум составил 75,97 рубля). Это было связано с тем, что мировые рынки негативно отреагировали на реплику Дональда Трампа в отношении Китая. Инвесторов напугала возможность увеличения импортных пошлин, что, по сути, означает начало нового витка торговой войны США и Китая.

Но уже во вторник напряженность снизилась, и рубль отыграл утраченные позиции. Кроме того, поводом для укрепления рубля стал рост котировок нефти Brent до 29 долларов за баррель. Произошло это на фоне вступления в силу соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи более чем на 10 миллионов баррелей в сутки и ожидания роста спроса по мере снятия карантинных мер в США и Европе. В течение вторника пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73,80-74,50, закрылась вблизи 74. Евро к рублю торговался в диапазоне 80-81, к вечеру курс подошел к 80,30.