Указ губернатора Владимирской области от 30 апреля 2020 года № 118 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В целях недопущения распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Пункт 32 изложить в следующей редакции:

"32. Временно до отмены режима повышенной готовности запретить предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в филиалах и обособленных подразделениях государственного бюджетного учреждения Владимирской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области", за исключением осуществления по предварительной записи регистрации, подтверждения, восстановления и удаления учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).".

1.2. Пункт 34 изложить в следующей редакции:

"34. Временно до отмены режима повышенной готовности обязать граждан, проживающих и (или) временно находящихся на территории Владимирской области, не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:

а) обращение за медицинской помощью, в правоохранительные органы и случаи прямой угрозы жизни и здоровью;

б) следование к месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая не приостановлена;

в) осуществление деятельности, связанной с передвижением по территории Владимирской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена, в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки;

г) следование к ближайшему месту приобретения товаров, услуг, реализация которых не ограничена;

д) выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

е) вынос твердых коммунальных отходов до ближайшего места накопления отходов;

ж) следование к месту (от места) ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, строительства и (или) эксплуатации жилого дома, а также нахождение на указанных земельных участках и объектах, за исключением граждан, в отношении которых выданы постановления Главного государственного санитарного врача по Владимирской области (его заместителя) о нахождении в режиме изоляции;

з) осуществление волонтерской деятельности для помощи лицам в возрасте старше 65 лет, а также одиноко проживающим маломобильным гражданам;

и) следование к близкому родственнику старше 65 лет, а также одиноко проживающим маломобильным родственникам для оказания им помощи в доставке продуктов питания, предметов первой необходимости в целях обеспечения режима самоизоляции.

Подтверждением необходимости нахождения вне места проживания (пребывания) является цифровой пропуск для передвижения по территории Владимирской области в период действия режима повышенной готовности, оформленный в порядке, установленном администрацией области (далее -цифровой пропуск), за исключением случаев, предусмотренных подпунктами а), г), д), е) настоящего пункта.

Подтверждением необходимости передвижения к месту приобретения товаров, услуг, реализация которых не ограничена, с использованием транспортных средств является цифровой пропуск, за исключением случая, предусмотренного подпунктом г) настоящего пункта.

Подтверждением необходимости нахождения вне места проживания (пребывания) в случаях, предусмотренных подпунктами б), ж), з), и) настоящего пункта, являются цифровой пропуск либо:

справка, выданная работодателем, по форме, утвержденной администрацией области, - в случае, предусмотренном подпунктом б) настоящего пункта;

- документы, устанавливающие или удостоверяющие право гражданина или членов семьи или его близких родственников, признаваемых таковыми в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, на земельный участок, здания, строения, сооружения, предназначенные для целей ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, строительства и (или) эксплуатации жилого дома, - в случае, предусмотренном подпунктом ж) настоящего пункта;

- справка, выданная комитетом по молодежной политике администрации области, по' форме, утвержденной администрацией области, - в случае, предусмотренном подпунктом з) настоящего пункта;

- справка, выданная государственным учреждением социальной защиты населения Владимирской области, по форме, утвержденной администрацией области,- в случае, предусмотренном подпунктом и) настоящего пункта.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность органов Министерства обороны Российской Федерации, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности, а также организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий и связи, включая почтовую связь, и подрядных организаций, обеспечивающих аварийно-восстановительную работу и эксплуатацию сетей связи.

Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин







