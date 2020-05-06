Постановление губернатора Забайкальского края от 6 мая 2020 года № 48 "О внесении изменений в постановление Губернатора Забайкальского края от 30 апреля 2020 года № 45 "О внедрении и использовании цифровых пропусков для передвижения в период действия режима повышенной готовности на территории Забайкальского края"

Постановляю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Забайкальского края от 30 апреля 2020 года № 45 "О внедрении и использовании цифровых пропусков для передвижения в период действия режима повышенной готовности на территории Забайкальского края".

А.М.Осипов





Утверждены постановлением губернатора Забайкальского края от 6 мая 2020 года № 48

Изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Забайкальского края от 30 апреля 2020 года № 45 "О внедрении и использовании цифровых пропусков для передвижения в период действия режима повышенной готовности на территории Забайкальского края"

1. Постановляющую часть изложить в следующей редакции:

"1. Установить, что при нахождении граждан вне места проживания (пребывания) и их передвижении по территории городского округа "Город Чита" Забайкальского края и муниципального района "Читинский район" Забайкальского края (в зоне уверенного приема сетей передачи данных операторов подвижной радиотелефонной связи, определенной Порядком оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории городского округа "Город Чита" Забайкальского края и муниципального района "Читинский район" Забайкальского края в период действия режима повышенной готовности на территории Забайкальского края, утвержденным пунктом 2 настоящего постановления) в период действия режима повышенной готовности на территории Забайкальского края в случаях, предусмотренных подпунктами 2-6, 10-15 пункта 3 Комплекса ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденного постановлением Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 (далее -Комплекс мероприятий), обязательным является наличие:

со 2 мая 2020 года - цифрового пропуска, оформленного гражданином самостоятельно, при предъявлении документа, удостоверяющего личность;

с 7 мая 2020 года - цифрового пропуска, оформленного работодателем для сотрудников, которые следуют к месту (от места) работы.

При передвижении по территории городского округа "Город Чита" Забайкальского края и муниципального района "Читинский район" Забайкальского края не требуется иметь при себе справку, указанную в подпункте 4 пункта 11 Особого порядка передвижения на территории Забайкальского края лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки, являющегося приложением № 4 к Комплексу мероприятий.

Требования об обязательном наличии цифровых пропусков не распространяются на лиц, регистрация которых на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) не осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2. Утвердить прилагаемый Порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории городского округа "Город Чита" Забайкальского края и муниципального района "Читинский район" Забайкальского края в период действия режима повышенной готовности на территории Забайкальского края.

3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края обеспечить:

1) размещение на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" инструкций по оформлению цифровых пропусков для работодателей и граждан;

2) передачу федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на осуществление проверки действительности цифровых пропусков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, специализированного мобильного приложения "Госуслуги Проверка пропуска".".

2. Порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории городского округа "Город Чита" Забайкальского края и муниципального района "Читинский район" Забайкальского края в период действия режима повышенной готовности на территории Забайкальского края, утвержденный указанным постановлением, изложить в следующей редакции:





Утвержден постановлением губернатора Забайкальского края от 30 апреля 2020 года № 45

(в редакции постановления губернатора Забайкальского края от 6 мая 2020 года № 48)

Порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории городского округа "Город Чита" Забайкальского края и муниципального района "Читинский район" Забайкальского края в период действия режима повышенной готовности на территории Забайкальского края

1. Настоящий Порядок определяет правила оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории городского округа "Город Чита" Забайкальского края и муниципального района "Читинский район" Забайкальского края (в зоне уверенного приема сетей передачи данных операторов подвижной радиотелефонной связи) (далее - цифровой пропуск, территории муниципальных образований) в случаях, установленных подпунктами 2-6, 10-15 пункта 3 Комплекса ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденного постановлением Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 (далее - Комплекс мероприятий), в период действия режима повышенной готовности на территории Забайкальского края.

Под зоной уверенного приема сетей передачи данных операторов подвижной радиотелефонной связи в рамках настоящего Порядка понимается территория, на которой осуществляется прием сигнала подвижной радиотелефонной связи по технологии 3G, 4G.

2. Для передвижения по территории муниципальных образований в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящего Порядка оформляются следующие виды цифровых пропусков:

1) долгосрочный цифровой пропуск сроком действия более 24 часов - в целях осуществления деятельности в случаях, установленных подпунктами 2- 4 пункта 3 Комплекса мероприятий;

2) временный цифровой пропуск сроком действия 24 часа - в целях осуществления деятельности в случаях, установленных подпунктами 2-4 пункта 3 Комплекса мероприятий;

3) временный цифровой пропуск - в случаях, установленных подпунктами 5, 6, 10-15 пункта 3 Комплекса мероприятий.

3. Для получения долгосрочного цифрового пропуска, указанного в подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка, работодателем заполняется и направляется заявление на получение государственной услуги "Сбор сведений о сотрудниках, которым необходимо выходить на работу" с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (https://gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал) с приложением файла со списком сотрудников, которым необходимо оформить долгосрочный цифровой пропуск, по формам, представленным на Едином портале (https://gosuslugi.ru/).

После направления указанного заявления сотрудникам работодателя автоматически на указанные в прикрепленном файле адреса электронной почты поступают письма, содержащие долгосрочные цифровые пропуска, в которых указаны фамилия, имя отчество (при наличии), паспортные данные, государственный регистрационный номер транспортного средства (в случае указания транспортного средства в заявлении), наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) и его ОГРН (ОГРНИП), должность сотрудника, срок действия, номер цифрового пропуска в формате шестнадцатизначного кода, в том числе в виде QR-кода.

4. Для получения временных цифровых пропусков, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 2 настоящего Порядка, гражданином заполняется и направляется заявление с использованием Единого портала (https://propusk.gosuslugi.ru/) или мобильного приложения "Госуслуги СТОП коронавирус", установленного на мобильное техническое устройство (далее - мобильное приложение), по форме, представленной на Едином портале (https://propusk.gosuslugi.ru/) или в мобильном приложении.

После направления заявления с использованием Единого портала (https://propusk.gosuslugi.ru/) на экране технического устройства (персонального компьютера, мобильного или иного устройства) отобразится временный цифровой пропуск, в том числе в виде QR-кода, в котором указаны номер цифрового пропуска в формате шестнадцатизначного кода, фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона, паспортные данные, цель выхода, адрес фактического проживания, адрес и наименование места назначения, номер транспортного средства (в случае указания транспортного средства в заявлении), дата и время создания, а также срок действия цифрового пропуска.

После направления заявления с использованием мобильного приложения на экране мобильного технического устройства отобразится временный цифровой пропуск, в том числе в виде QR-кода, в котором указаны фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, дата рождения, время выхода на улицу, причина выхода, адрес фактического проживания (места самоизоляции), номер цифрового пропуска в формате шестнадцатизначного кода, адрес и наименование места назначения, номер транспортного средства (в случае указания транспортного средства в заявлении).

5. Цифровые пропуска при необходимости можно скачать или распечатать (при наличии технической возможности), а их номера в формате шестнадцатизначного кода записать в целях предъявления уполномоченным должностным лицам федеральных органов исполнительной власти для проверки их действительности.

6. В случае неполного заполнения заявлений, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка, или неприложения файла со списком сотрудников, которым необходимо оформить цифровые пропуска, в оформлении цифрового пропуска будет отказано.

7. Гражданин (работодатель) вправе обжаловать отказ в оформлении цифрового пропуска в соответствии с действующим законодательством.

8. Гражданин (работодатель) вправе обратиться за помощью в оформлении цифровых пропусков по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "112".

9. Проверка действительности цифровых пропусков осуществляется уполномоченными должностными лицами федеральных органов исполнительной власти с использованием специализированного мобильного приложения "Госуслуги Проверка пропуска", переданного Министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.

10. Граждане подтверждают правомерность нахождения вне места проживания (пребывания) и передвижения по территории муниципальных образований, предъявляя уполномоченным должностным лицам, указанным в пункте 9 настоящего Порядка, для проверки действительности цифровой пропуск в виде QR-кода в электронном виде на мобильном техническом устройстве или на бумажном носителе либо сообщая номер цифрового пропуска в формате шестнадцатизначного кода.







