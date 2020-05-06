Заработал чат-бот по проверке автомобилей с цифровыми пропусками

Проверить, прикреплен ли к цифровому пропуску на передвижение по Москве номер вашей автомашины, теперь можно в мессенджере Telegram. Там специально для этих целей запущен чат-бот, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Проверка занимает несколько секунд, утверждают в дептрансе. Нужно лишь ввести данные пропуска в чат-бот @MosAutoCheckBot.

Если номер машины не прикреплен или, например, пропуск недействителен, бот прямо из диалога направит пользователя на сайт nedoma.mos.ru, где можно оформить новый пропуск или внести уточненные данные в действующий.