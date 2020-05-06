"Заряженную" Lada Vesta заметили в Швейцарии

Lada Vesta с приставкой Sport обнаружили в Швейцарии. По предварительным данным, седан был приобретён в Германии, куда поставляется компанией Lada Automobile GmbH. Стоимость сделки не сообщается.

Европейская Vesta Sport ничем не отличается от российской версии, но остается загадкой то, как экземпляр с двигателем ВАЗ-21179 объёмом 1,8 литра (145 л.с.) прошёл показатели по выбросам. Ведь еще весной 2019 года АвтоВАЗ прекратил поставки автомобилей Lada на европейский рынок из-за ужесточения экологических норм до стандарта Euro 6d-TEMP, который требует серьезных вложений в модернизацию силовых агрегатов. Тогда в пресс-службе компании заявляли, что у АвтоВАЗа есть планы создать в тесном сотрудничестве с партнерами из Альянса глобальную модель и вернуться на рынок Европы. Вероятно, речь идет о новом поколении Lada 4x4.

Напомним, продажи обычной Lada Vesta в Германии стартовали в 2017 году. Для Европы модель была модернизирована. В автомобиле применили систему снижения токсичности под эко-стандарт Евро-6, были изменены некоторые материалы - декоративное покрытие, фреон кондиционера, элементы электрики. Европейским покупателям Lada Vesta предлагалась исключительно с 1,6-литровым "атмосферником" мощностью 106 л.с.

Продажи Lada Vesta Sport в России начались 31 января 2019 года. Цены лежат в диапазоне от 1 049 900 до 1 085 900 рублей.

Под капотом "заряженного" седана располагается 1,8-литровый двигатель, мощностью 145 л.с. и крутящим моментом 187 Нм. Мотор работает в связке с пятиступенчатой механической коробкой передач JR5. Максимальная скорость составляет 198 км/ч, время разгона от 0 до 100 км/ч - 9,6 секунды.

Снаружи модель получила спортивный обвес, расширенную колею с передними пластиковыми крыльями, оригинальные 17-дюймовые диски на пяти болтах, спойлер на крышке багажника и антенну "акулий плавник". В шасси применены новые амортизаторы и стойки, тормоза с дисками увеличенного диаметра, заниженная подвеска с клиренсом в 162 мм.

Внутри появились новые сиденья с развитой боковой поддержкой, обновленная комбинация приборов, черный потолок, атмосферная LED-подсветкой, декоративные элементы под "карбон", накладки на педалях и порогах. Рулевое колесо, рукоятка коробки передач, ручник и подлокотник отделаны кожей.