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85-летняя Брижит Бардо предстанет перед судом за расизм

Новости
    07.05.2020, 18:34
Текст:   Олег Усков

Французская актриса, певица, писательница, бывшая модель и несокрушимый борец за права животных предстанет перед судом.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Как сообщает France Info, одной из наипервейших звезд европейского кино вменяются "расистские высказывания" в адрес жителей острова Реюньон. Которых она в своем открытом письме, опубликованном в марте прошлого года, назвала "дегенератами" и "дикарями", практикующими "варварские обычаи". Тогда как самая территория, по ее мнению, - это "остров демонов".

Уточнено, что причиной гнева Бардо стала привычка аборигенов использовать собак в качестве наживки при ловле акул. А также зверские ритуалы убиения коз и козлов во время религиозных фестивалей.

Отмечено, что Брижит уже в пятый раз в резкой форме обрушивается на культурные особенности аборигенов, и каждый раз ее обвиняют в разжигании "расовой нетерпимости". После Бардо приносила свои сдержанные извинения. А дальше все опять повторялось. Поэтому утомленный всей этой чехардой прокурор призвал пресечь уже наконец-то противостояние актрисы и аборигенов, так как у нее нет никаких прав оскорблять этих людей.

Ранее Бардо обозвала жертв сексуальных домогательств лицемерками.

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