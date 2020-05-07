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07.05.2020 14:02
Рубрика: Российский автопром

"Буханку" теперь можно взять по подписке

Текст: Константин Руссов

Группа Sollers создала в марте 2020 года новое структурное подразделение "Соллерс Транспортные Решения", которое будет заниматься развитием услуг по предоставлению автомобилей в аренду и по подписке. Напомним, что Sollers владеет предприятиями, выпускающими УАЗ, коммерческие модели Ford и Aurus. Однако на начальном этапе "подписаться" на автомобили смогут не все.

Фото: www.auto-motor-und-sport.de
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"Пока мы нацелены на корпоративных клиентов. Это обусловлено тем, что корпоративные продажи традиционно занимают высокую долю в общем объёме продаж группы Sollers, и мы хорошо понимаем потребности таких клиентов, их требования к той технике, которую они используют в своей деятельности", - цитирует "Газета.ru" пиар-менеджера Sollers Алину Комарову.

Расширение предложения по подписке Sollers планирует во второй половине 2020 года. На первом этапе будут доступны модели УАЗ и Ford, а позднее, при соблюдении определённых условий, в список могут войти и автомобили Aurus. Одним из основных является насыщение машинами люкс-бренда государственных структур.

Напомним, что серийное производство Aurus пока не запущено, его планируют наладить в первой половине 2021 года. В настоящее время автомобили выпускаются на заводе Sollers в Елабуге мелкими партиями: в качестве прототипов для отладки процессов сборки или же для клиентов, которыми выступают госведомства. По планам компании, первые товарные экземпляры для частных покупателей будут выпущены в марте-мае следующего года.

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#УАЗ